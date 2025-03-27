У Франції стартував саміт на підтримку України: про що говоритимуть

За словами президента, під час засідання учасники саміту обговорять продовження підтримки України, а також посилення Збройних сил України (ЗСУ) та оборонно-промислового комплексу (ОПК) країни, що є одними з головних гарантій безпеки.

"Окремо зупиняться на всіх питаннях, пов'язаних із переговорним процесом щодо встановлення миру, та механізмах реалізації перших кроків щодо припинення вогню. Лідери також обговорять перспективу розгортання в Україні гарантійних сил як частину майбутнього мирного врегулювання за підтримки США", - додав Зеленський.