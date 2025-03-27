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Во Франции стартовал саммит в поддержку Украины: о чем будут говорить

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Эммануэль Макрон, лидер Франции (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Париже началась встреча лидеров стран по поддержке Украины. Во время заседания будут обсуждать усиление украинской армии и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

По словам президента, во время заседания участники саммита обсудят продолжение поддержки Украины, а также усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, что является одними из главных гарантий безопасности.

"Отдельно остановятся на всех вопросах, связанных с переговорным процессом по установлению мира, и механизмах реализации первых шагов по прекращению огня. Лидеры также обсудят перспективу развертывания в Украине гарантийных сил как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США", - добавил Зеленский.

 

Саммит в Париже 27 марта

Вчера. 26 марта, Зеленский прибыл во Францию. Во время визита он уже встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и главой британского правительства Киром Стармером. Встреча состоялась в Елисейском дворце перед началом саммита "коалиции желающих" и пока ее подробности неизвестны.

Как писало Sky News, в саммите примут участие делегации и лидеры 31 страны. Заседание будут вести президент Франции и премьер-министр Великобритании.

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