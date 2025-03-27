Во Франции стартовал саммит в поддержку Украины: о чем будут говорить

По словам президента, во время заседания участники саммита обсудят продолжение поддержки Украины, а также усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, что является одними из главных гарантий безопасности.

"Отдельно остановятся на всех вопросах, связанных с переговорным процессом по установлению мира, и механизмах реализации первых шагов по прекращению огня. Лидеры также обсудят перспективу развертывания в Украине гарантийных сил как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США", - добавил Зеленский.