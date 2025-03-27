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Зеленський, Макрон і Стармер провели переговори перед самітом

Четвер 27 березня 2025 11:53
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Зеленський, Макрон і Стармер провели переговори перед самітом Фото: Володимир Зеленський, президент України, Еммануель Макрон, лідер Франції та Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії (Gettt Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів коротку зустріч з головою британського уряду Кіром Стармером та лідером Франції Еммануелем Макроном напередодні "коаліції охочих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зустріч відбулась в Єлисейському палаці перед початком більш широких переговорів, які відбудуться пізніше, під час зустрічі "коаліції охочих".

Як нагадує Sky News, у зустрічі візьмуть участь делегації та лідери 31 країни. Засідання вестимуть Макрон та Стармер.

Наразі інші подробиці переговорів Зеленського, Макрона та Стармера не розкриваються.

"Коаліція охочих"

2 березня Стармер заявив, що Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб представити мирний план Сполученим Штатам Америки. За його словами, до цієї роботи також можуть доєднатись ще одна або дві країни.

15 березня голова британського уряду провів онлайн-зустріч "коаліції охочих" з близько 25 світових лідерів, які підтримали встановлення миру на території України. Також у зустрічі брав участь Зеленський.

Le Monde, своєю чергою, писало про те, що президент України відвідає Францію 26 березня для підготовки саміту з питань безпеки.

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Володимир Зеленський Франція Великобританія Еммануель Макрон Кір Стармер
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