Зеленський, Макрон і Стармер провели переговори перед самітом
Президент Володимир Зеленський провів коротку зустріч з головою британського уряду Кіром Стармером та лідером Франції Еммануелем Макроном напередодні "коаліції охочих".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зустріч відбулась в Єлисейському палаці перед початком більш широких переговорів, які відбудуться пізніше, під час зустрічі "коаліції охочих".
Як нагадує Sky News, у зустрічі візьмуть участь делегації та лідери 31 країни. Засідання вестимуть Макрон та Стармер.
Наразі інші подробиці переговорів Зеленського, Макрона та Стармера не розкриваються.
"Коаліція охочих"
2 березня Стармер заявив, що Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб представити мирний план Сполученим Штатам Америки. За його словами, до цієї роботи також можуть доєднатись ще одна або дві країни.
15 березня голова британського уряду провів онлайн-зустріч "коаліції охочих" з близько 25 світових лідерів, які підтримали встановлення миру на території України. Також у зустрічі брав участь Зеленський.
Le Monde, своєю чергою, писало про те, що президент України відвідає Францію 26 березня для підготовки саміту з питань безпеки.
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