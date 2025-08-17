У Франції проти демілітаризації Україна: армія - найкраща гарантія безпеки

Аддад наголосив, що будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки для стримування майбутньої російської агресії.

"Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та "коаліцією рішучих". Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання "демілітаризувати" Україну є неприйнятним", - сказав міністр.

Він заявив, що Франція готова відігравати активну роль у підтримці гарантій безпеки для України.

"Дональд Трамп також зазначив, що підтримує ідею участі в цих гарантіях безпеки; це позитивний крок вперед", - додав Аддад.