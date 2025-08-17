Во Франции против демилитаризации Украины: армия - лучшая гарантия безопасности

Аддад подчеркнул, что любое мирное соглашение должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности для сдерживания будущей российской агрессии.

"Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и "коалицией решительных". Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризовать" Украину неприемлемо", - сказал министр.

Он заявил, что Франция готова играть активную роль в поддержке гарантий безопасности для Украины.

"Дональд Трамп также отметил, что поддерживает идею участия в этих гарантиях безопасности; это позитивный шаг вперед", - добавил Аддад.