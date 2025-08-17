RU

Во Франции против демилитаризации Украины: армия - лучшая гарантия безопасности

Фото: французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад (commission.europa.eu)
Автор: Наталья Юрченко

Франция против демилитаризации Украины, как того требует Россия. Париж считает, что лучшая гарантия безопасности - это усиление армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французского министра по делам Европы Бенжамена Аддада в интервью La Tribune Dimanche.

Аддад подчеркнул, что любое мирное соглашение должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности для сдерживания будущей российской агрессии.

"Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и "коалицией решительных". Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризовать" Украину неприемлемо", - сказал министр.

Он заявил, что Франция готова играть активную роль в поддержке гарантий безопасности для Украины.

"Дональд Трамп также отметил, что поддерживает идею участия в этих гарантиях безопасности; это позитивный шаг вперед", - добавил Аддад.

 

Требования Путина

Напомним, на переговорах в Стамбуле делегация РФ требовала от Украины закрепить нейтральный статус, отказавшись от курса на членство в НАТО, фактически уступить пять регионов (включая те, которые Россия не контролирует), вывести войска с этих территорий, отказаться от репараций и согласиться на "защиту прав русскоязычных".

Впоследствии диктатор Владимир Путин озвучил еще одно требование - признание так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

Кроме того, ранее Москва требовала так называемой демилитаризации Украины, что предусматривает значительное уменьшение украинской армии.

На переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске диктатор также выставил условия для окончания войны. Reuters узнало некоторые из них.

