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У Франції привітали переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Франції привітали телефонну розмову, яка відбулася між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у середу, 26 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми заохочуємо будь-який діалог, який може сприяти вирішенню конфлікту у повній відповідності до фундаментальних інтересів України та міжнародного права", - йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Там також нагадали, що саме таке повідомлення передав президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Китаю на початку квітня, в ході якого Сі Цзіньпін повідомив йому про свій намір поговорити із Зеленським.

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів перші з початку війни телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У Китаї після розмови лідера Сі Цзіньпіна із Зеленським заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".

Додамо, на початку квітня президент Франції Емануель Макрон відвідав Китай та провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

У ході зустрічі президенти домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між Росією та Україною.

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Володимир ЗеленськийФранціяКитайЕммануель МакронСи ЦзиньпиньВійна Росії проти України