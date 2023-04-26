У Франції привітали переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна

У Франції привітали телефонну розмову, яка відбулася між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у середу, 26 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми заохочуємо будь-який діалог, який може сприяти вирішенню конфлікту у повній відповідності до фундаментальних інтересів України та міжнародного права", - йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Там також нагадали, що саме таке повідомлення передав президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Китаю на початку квітня, в ході якого Сі Цзіньпін повідомив йому про свій намір поговорити із Зеленським.