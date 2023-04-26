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Во Франции приветствовали переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во Франции приветствовали телефонный разговор, состоявшийся между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином в среду, 26 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы поощряем любой диалог, который может способствовать разрешению конфликта в полном соответствии с фундаментальными интересами Украины и международным правом", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Там также напомнили, что именно такое сообщение передал президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай в начале апреля, в ходе которого Си Цзиньпин сообщил ему о своем намерении поговорить с Зеленским.

Напомним, в среду, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел первые с начала войны телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

В Китае после разговора лидера Си Цзиньпина с Зеленским заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".

Добавим, в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай и провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

В ходе встречи президенты договорились начать упорную работу над достижением мира между Россией и Украиной.

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