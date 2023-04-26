У Франції привітали переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна
У Франції привітали телефонну розмову, яка відбулася між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у середу, 26 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми заохочуємо будь-який діалог, який може сприяти вирішенню конфлікту у повній відповідності до фундаментальних інтересів України та міжнародного права", - йдеться у заяві Єлисейського палацу.
Там також нагадали, що саме таке повідомлення передав президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Китаю на початку квітня, в ході якого Сі Цзіньпін повідомив йому про свій намір поговорити із Зеленським.
Нагадаємо, у середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів перші з початку війни телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
У Китаї після розмови лідера Сі Цзіньпіна із Зеленським заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".
Додамо, на початку квітня президент Франції Емануель Макрон відвідав Китай та провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
У ході зустрічі президенти домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між Росією та Україною.
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