Во Франции приветствовали переговоры Зеленского и Си Цзиньпина
Во Франции приветствовали телефонный разговор, состоявшийся между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином в среду, 26 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы поощряем любой диалог, который может способствовать разрешению конфликта в полном соответствии с фундаментальными интересами Украины и международным правом", - говорится в заявлении Елисейского дворца.
Там также напомнили, что именно такое сообщение передал президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай в начале апреля, в ходе которого Си Цзиньпин сообщил ему о своем намерении поговорить с Зеленским.
Напомним, в среду, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел первые с начала войны телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.
В Китае после разговора лидера Си Цзиньпина с Зеленским заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".
Добавим, в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай и провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
В ходе встречи президенты договорились начать упорную работу над достижением мира между Россией и Украиной.
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