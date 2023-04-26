ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Франции приветствовали переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

Новина українською →
Париж, Франция, Среда 26 апреля 2023 17:30
Во Франции приветствовали переговоры Зеленского и Си Цзиньпина Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во Франции приветствовали телефонный разговор, состоявшийся между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином в среду, 26 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы поощряем любой диалог, который может способствовать разрешению конфликта в полном соответствии с фундаментальными интересами Украины и международным правом", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Там также напомнили, что именно такое сообщение передал президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай в начале апреля, в ходе которого Си Цзиньпин сообщил ему о своем намерении поговорить с Зеленским.

Напомним, в среду, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел первые с начала войны телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

В Китае после разговора лидера Си Цзиньпина с Зеленским заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".

Добавим, в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай и провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

В ходе встречи президенты договорились начать упорную работу над достижением мира между Россией и Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Франция Китай Эммануэль Макрон Си Цзиньпинь Война России против Украины
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России