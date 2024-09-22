У Франції представили склад нового уряду. МЗС очолив прихильник допомоги Україні

Оглядачі зазначають, що новий Кабмін Франції тепер став більш "правим", і в ному домінують консерватори та центристи.

Першим великим завданням для прем'єра й консерватора Барньє буде подання плану бюджету на 2025 рік. Нещодавно політик, говорячи про фінансову ситуацію в країні, назвав її "дуже серйозною".

У глави уряду вже заявили, що новий Кабмін сфокусується, зокрема, на покращенні рівня життя, питаннях безпеки та контролю імміграції, захисті навколишнього середовища.

Реакція лідерів політсил на новий уряд

Між тим ліві опозиційні політики вже оголосили, що кинуть виклик уряду Барньє. А представник крайніх "лівих" Жан-Люк Меланшон назвав новий склад "урядом програшів на загальних виборах", він також заявив, що Франція повинна "позбутися" такого Кабміну "якнайшвидше".

Лідер Національного об’єднання (RN) Джордан Барделла поспішив засудити склад нового уряду.

Голова Соціалістичної партії Олівер Форе назвав кабінет Барньє "реакційним урядом, який підтримує демократію".

Ключові посади в Кабміні

Серед нових осіб на ключових посадах в Кабміні - міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, який є центристом.

Будучі держсекретарем Франції у справах Європи він, зокрема, висвітлював зусилля з протидії прокремлівській пропаганді, висловлювався за обговорення ідеї Макрона щодо відправки військ в Україну.

Міністерство внутрішніх справ очолить консерватор Бруно Ретайло, який раніше займався питанням імміграції.

Міністр оборони Себастьян Лекорню, який є близьким соратником Макрона, зберіг свою посаду.

Новим міністром фінансів став 33-річний Антуан Арман, який раніге був головою комісії з економічних питань парламенту.

Міністром юстиції призначений Дідьє Міго - він колишній соціаліст й наразі у Кабміні є єдиним лівоцентристським політиком.

Що передувало

Нагадаємо, 9 червня президент Франції Емануель Макрон розпустив Національні збори Франції й оголосив дострокові парламентські вибори. Це сталося після виборів до Європейського парламенту.

Пізніше стало відомо, що вже після 2-го туру виборів прем'єр Габріель Атталь повідомив, що піде у відставку.

Тривалий час у Франції тривали обговорення щодо кандидатур нового очільника уряду, й 5 вересня було обрано нового прем'єр-міністра - ним став 73-річний Мішель Барньє.