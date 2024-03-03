ua en ru
Нд, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МЗС Франції про відправку військ в Україну: було б серйозною помилкою виключити обговорення

Париж, Неділя 03 березня 2024 16:49
UA EN RU
МЗС Франції про відправку військ в Україну: було б серйозною помилкою виключити обговорення Фото: Жан-Ноель Барро, міністр-делегат з європейських справ в МЗС Франції (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні у війні з РФ. Не обговорювати застосування французьких можливостей було б серйозною помилкою.

Про це заявив міністр-делегат з європейських справ в МЗС Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання JDD.

"Боротьба українців - це також і наша боротьба. Чинячи опір загарбнику, вони борються за безпеку Європи і Франції, адже імперіалістичні фантазії Володимира Путіна явно не обмежуються Україною", - сказав міністр-делегат.

Барро нагадав про зустріч Макрона з лідерами держав ЄС, яка, за його словами, продемонструвала єдність і рішучість цих країн робити більше, краще і по-іншому для задоволення потреб українського опору.

"Було б серйозною помилкою виключити обговорення наших можливостей. Було б злочинно піддатися духу капітуляції. Наша твердість перед обличчям Путіна є запорукою нашої безпеки", - наголосив він.

Макрон і відправка військ в Україну

Декілька днів тому, після зустрічі з лідерами держав ЄС, Макрон не виключив відправку натівських військ для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

Однак, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських бійців далеко від фронту

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни скинули авіабомбу на центр Курахового, багато поранених
Росіяни скинули авіабомбу на центр Курахового, багато поранених
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня