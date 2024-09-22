Во Франции представили состав нового правительства. МИД возглавил сторонник помощи Украине

Обозреватели отмечают, что новый Кабмин Франции теперь стал "более правым", и в нем доминируют консерваторы и центристы.

EN DIRECT Annonce de la composition du nouveau Gouvernement. https://t.co/dIE2u6DJy7 — Élysée (@Elysee) September 21, 2024

Первой большой задачей для премьера и консерватора Барнье будет представление плана бюджета на 2025 год. Недавно политик, говоря о финансовой ситуации в стране, назвал ее "очень серьезной".

У главы правительства уже заявили, что новый Кабмин сфокусируется, в частности, на улучшении уровня жизни, вопросах безопасности и контроля иммиграции, защите окружающей среды.

Реакция лидеров политсил на новое правительство

Между тем левые оппозиционные политики уже объявили, что бросят вызов правительству Барнье. А представитель крайних "левых" Жан-Люк Меланшон назвал новый состав "правительством проигрышей на всеобщих выборах", он также заявил, что Франция должна "избавиться" от такого Кабмина "как можно быстрее".

Лидер Национального объединения (RN) Джордан Барделла поспешил осудить состав нового правительства.

Глава Социалистической партии Оливер Форе назвал кабинет Барнье "реакционным правительством, поддерживающим демократию".

Ключевые должности в Кабмине

Среди новых лиц на ключевых должностях в Кабмине - министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, являющийся центристом.

Будучи госсекретарем Франции по делам Европы он, в частности, освещал усилия по противодействию прокремлевской пропаганде, высказывался за обсуждение идеи Макрона по отправке войск в Украину.

Министерство внутренних дел возглавит консерватор Бруно Ретайло, ранее занимавшийся вопросом иммиграции.

Министр обороны Себастьян Лекорню, являющийся близким соратником Макрона, сохранил свой пост.

Новым министром финансов стал 33-летний Антуан Арман, который ранее был главой комиссии по экономическим вопросам парламента.

Министром юстиции назначен Дидье Миго - он бывший социалист и сейчас в Кабмине является единственным левоцентристским политиком.

Что предшествовало

Напомним, 9 июня президент Франции Эмануэль Макрон распустил Национальное собрание Франции и объявил досрочные парламентские выборы. Это произошло после выборов в Европейский парламент.

Позже стало известно, что уже после 2-го тура выборов премьер Габриэль Атталь сообщил, что уйдет в отставку.

Долгое время во Франции продолжались обсуждения кандидатур нового главы правительства, и 5 сентября был избран новый премьер-министр - им стал 73-летний Мишель Барнье.