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У Франції повідомили, на яких видах зброї роблять акцент при поставках в Україну

Фото: міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Франція сконцентрувалася на постачанні Україні систем протиповітряної оборони, артилерійських гармат та танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню.

"Наша підтримка України повна, тобто включає обладнання, навчання, боєприпаси та технічне обслуговування", - йдеться у повідомленні.

Міністр зауважив, що акцент сфокусовано на наземну протиповітряну оборону, артилерію та танки.

Франція направила Україні 18 самохідних артилерійських установок Caesar і дві батареї зенітних комплексів Crotale. У грудні президент країни Еммануель Макрон заявив, що Париж планує на початку 2023 року надати Києву нову партію зброї та боєприпасів.

Крім того, міністерство збройних сил Франції повідомляло, що 1 лютого було підписано угоду про передачу Україні радара Ground Master 200 (GM200), а також досягнення угоди з Італією про закупівлю близько 700 зенітних ракет Aster-30 для оснащення систем ППО середньої дальності SAMP/ T.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.

Війна, яку розв'язала Росія проти України, стосується майбутнього всієї Європи. Злочин агресії не можна терпіти ні за яких обставин.

Сенат Франції закликав уряд збільшити підтримку України та посилити санкції проти РФ

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