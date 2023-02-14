У Франції повідомили, на яких видах зброї роблять акцент при поставках в Україну

"Наша підтримка України повна, тобто включає обладнання, навчання, боєприпаси та технічне обслуговування", - йдеться у повідомленні.

Міністр зауважив, що акцент сфокусовано на наземну протиповітряну оборону, артилерію та танки.

Франція направила Україні 18 самохідних артилерійських установок Caesar і дві батареї зенітних комплексів Crotale. У грудні президент країни Еммануель Макрон заявив, що Париж планує на початку 2023 року надати Києву нову партію зброї та боєприпасів.

Крім того, міністерство збройних сил Франції повідомляло, що 1 лютого було підписано угоду про передачу Україні радара Ground Master 200 (GM200), а також досягнення угоди з Італією про закупівлю близько 700 зенітних ракет Aster-30 для оснащення систем ППО середньої дальності SAMP/ T.