У Франції повідомили, на яких видах зброї роблять акцент при поставках в Україну

Франція сконцентрувалася на постачанні Україні систем протиповітряної оборони, артилерійських гармат та танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню.
"Наша підтримка України повна, тобто включає обладнання, навчання, боєприпаси та технічне обслуговування", - йдеться у повідомленні.
Міністр зауважив, що акцент сфокусовано на наземну протиповітряну оборону, артилерію та танки.
Франція направила Україні 18 самохідних артилерійських установок Caesar і дві батареї зенітних комплексів Crotale. У грудні президент країни Еммануель Макрон заявив, що Париж планує на початку 2023 року надати Києву нову партію зброї та боєприпасів.
Крім того, міністерство збройних сил Франції повідомляло, що 1 лютого було підписано угоду про передачу Україні радара Ground Master 200 (GM200), а також досягнення угоди з Італією про закупівлю близько 700 зенітних ракет Aster-30 для оснащення систем ППО середньої дальності SAMP/ T.
Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.
Війна, яку розв'язала Росія проти України, стосується майбутнього всієї Європи. Злочин агресії не можна терпіти ні за яких обставин.
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