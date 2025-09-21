У Франції посилять реагування на антисемітські прояви, - Макрон

Макрон написав, що знає про занепокоєння французьких євреїв.

"Тривога, самотність, страх: цього тижня вони знову розповіли мені, як змінилося їхнє життя з 7 жовтня. Вони також висловили своє бажання справедливості та захисту", - повідомив він.

Президент Франції розповів, що звернувся до міністра юстиції з проханням доручити прокурорам ще більше покращити реагування системи правосуддя на антисемітизм та його нові форми.

"Два гасла: абсолютна пильність та негайне реагування, щоб дуже суворо виявляти та карати винних у антисемітських актах", - написав він.