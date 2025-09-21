Во Франции усилят реагирование на антисемитские проявления, - Макрон

Макрон написал, что знает о беспокойстве французских евреев.

"Тревога, одиночество, страх: на этой неделе они снова рассказали мне, как изменилась их жизнь с 7 октября. Они также выразили свое желание справедливости и защиты", - сообщил он.

Президент Франции рассказал, что обратился к министру юстиции с просьбой поручить прокурорам еще больше улучшить реагирование системы правосудия на антисемитизм и его новые формы.

"Два лозунга: абсолютная бдительность и немедленное реагирование, чтобы очень строго выявлять и наказывать виновных в антисемитских актах", - написал он.