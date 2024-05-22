Поліція Парижа припускає, що РФ стоїть за оскверненням меморіалу жертвам Голокосту, - ЗМІ

Нещодавно в Парижі осквернили меморіал жертвам Голокосту, намалювавши на ньому графіті червоного кольору. Правоохоронці перевіряють, чи причетна до цього Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Francetv Info і The Guardian .

Журналісти вказують, що гіпотезу про дестабілізаційну операцію, що походить із Росії, розглядають слідчі у справі про малюнки з "червоними руками" на меморіалі жертвам голокосту в Парижі. Зазначається, що "червоні руки" були намальовані балончиками в ніч із понеділка 13 травня на вівторок 14 травня на "Стіні праведників".

При цьому поліцейським уже вдалося встановити, що близько третьої години ночі навколо меморіалу рухалися двоє людей із балончиками з фарбою і трафаретом у руках.

"Слідчим вдалося швидко впізнати їх за номерами телефонів: обидва графіті-художники, а також ще один або двоє чоловіків, які, ймовірно, були причетні до цієї справи, є болгарами. Ці люди покинули Францію на автобусі з автовокзалу Берсі в напрямку Брюсселя", - пишуть журналісти.