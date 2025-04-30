У Франції показали свій аналог HIMARS, проте є нюанси

Розробкою виключно французької ракетної системи займається компанія Turgis Gaillard, відома своїм БПЛА Aarok. Новій РСЗВ далі гучне ім'я - Foudre (з французької - "Блискавка").

Роботи над Foudre тривали вже два роки й тримались у секреті. Однак Challenges поспілкувалось з представниками Turgis Gaillard і оцінило нову розробку. Публічно систему покажуть лише літом наступного року на авіасалоні Ле-Бурже.

Шасі з 80-х

Наразі система Foudre перебуває на дуже ранньому етапі розробки. Окрім того, виробникам необхідна допомога французького уряду, бо у них навіть не вистачило грошей на нове шасі для системи.

Пускову систему встановили на вантажівку TRM 10000 від Renault, виробництво якої розпочалось у 1985 році. Загалом таких шасі було вироблено близько 1000 одиниць на потребу збройних сил Франції.

Зараз TRM 10000 досі знаходяться на озброєнні французької армії, проте були очікування, що у конкурента HIMARS всі частини будуть нові.

Ракети до РСЗВ

З іншого боку, у Франції немає ракет, які можна було б використовувати у майбутній РСЗВ. Експерти говорять, що необхідно мати високоточні ракети з дальністю 80, 150, 300, а бажано й 500 км для того, щоб зрівнятися з PrSM для HIMARS.

Turgis Gaillard пропонують використати боєприпаси, які розробляються європейськими компаніями MBDA та Safran, а також Ariane Group та Thales. А також зробити систему сумісною з індійськими ракетами для РСЗВ Pinaka.

Однак європейські ракети ще тільки мають пройти випробування. Тому наразі невідомо, коли французька Foudre зможе їх використовувати. Тож до кінця десятиріччя, ймовірно, доведеться купувати ракети до "Блискавки" в Індії.