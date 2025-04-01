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Himars отримають нові боєприпаси меншого калібру: для чого це потрібно

Вівторок 01 квітня 2025 14:15
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Himars отримають нові боєприпаси меншого калібру: для чого це потрібно Ілюстративне фото: Himars отримають нові боєприпаси меншого калібру (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили США потребують доступних і недорогих систем озброєння, які можна виробляти у великих обсягах. Одним з рішень є нові 4,75-дюймові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії Anduril.

Армія США обрала Anduril Rocket Motor Systems для розробки і кваліфікації нового 4,75-дюймового SRM для підтримки далекобійної високоточної ракетної артилерії армії.

Варто зауважити, що таке рішення дозволить збільшити ємність магазину у Himars, але збереже при цьому дальність, ефективність і смертоносність, необхідні на полі бою.

"4,75 дюйма потенційно дає змогу розмістити до 30 керованих ракет в одній пусковій установці Himars, що значно збільшує боєзапас у межах наявних обмежень пускової установки. Anduril - одна з перших", - сказано у заяві.

Що відомо про Himars

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - це високомобільна реактивна артилерійська система, розроблена американською компанією Lockheed Martin. Вона використовує високоточні ракети, такі як GMLRS, що здатні уражати цілі на відстані до 80 км, а також ракети ATACMS, які можуть знищувати об’єкти на дистанціях до 300 км.

Головною перевагою HIMARS є його мобільність - система встановлена на колісному шасі, що дозволяє швидко змінювати позиції після завдання удару, уникаючи ворожого вогню у відповідь.

Система HIMARS довела свою ефективність на полі бою, зокрема під час бойових дій в Україні. Завдяки високій точності та дальності стрільби вона дозволяє українським військовим знищувати склади боєприпасів, командні пункти та логістичні маршрути російських військ, послаблюючи їхні наступальні можливості. Оперативне перекидання HIMARS та ефективна взаємодія з розвідувальними засобами роблять цю зброю одним із ключових елементів сучасної війни, що значно змінює хід бойових дій.

Зокрема, наприкінці грудня Сили оборони ліквідували трьох офіцерів російської армії у Запорізькій області. Окупанти з'їхались на нараду та були ліквідовані HIMARS.

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