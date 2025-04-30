Во Франции показали свой аналог HIMARS, однако есть нюансы

Разработкой исключительно французской ракетной системы занимается компания Turgis Gaillard, известная своим БПЛА Aarok. Новой РСЗО дальше громкое имя - Foudre (с французского - "Молния").

Работы над Foudre продолжались уже два года и держались в секрете. Однако Challenges пообщалось с представителями Turgis Gaillard и оценило новую разработку. Публично систему покажут только летом следующего года на авиасалоне Ле-Бурже.

Шасси из 80-х

Сейчас система Foudre находится на очень раннем этапе разработки. Кроме того, производителям необходима помощь французского правительства, потому что у них даже не хватило денег на новое шасси для системы.

Пусковую систему установили на грузовик TRM 10000 от Renault, производство которого началось в 1985 году. Всего таких шасси было произведено около 1000 единиц на нужды вооруженных сил Франции.

Сейчас TRM 10000 до сих пор находятся на вооружении французской армии, однако были ожидания, что у конкурента HIMARS все части будут новые.

Ракеты к РСЗО

С другой стороны, у Франции нет ракет, которые можно было бы использовать в будущей РСЗО. Эксперты говорят, что необходимо иметь высокоточные ракеты с дальностью 80, 150, 300, а желательно и 500 км для того, чтобы сравниться с PrSM для HIMARS.

Turgis Gaillard предлагают использовать боеприпасы, которые разрабатываются европейскими компаниями MBDA и Safran, а также Ariane Group и Thales. А также сделать систему совместимой с индийскими ракетами для РСЗО Pinaka.

Однако европейские ракеты еще только должны пройти испытания. Поэтому пока неизвестно, когда французская Foudre сможет их использовать. Так что до конца десятилетия, вероятно, придется покупать ракеты к "Молнии" у Индии.