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В Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети

Неділя 03 вересня 2023 12:21
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В Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети Фото: в Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Франції розробляє національний план боротьби з курінням на тлі зростання споживання тютюну. Планують заборонити одноразові електронні сигарети.

Про це заявила прем'єр-міністр Елізабет Борн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За словами Борн, одноразові електронні сигарети можуть бути заборонені в країні вже незабаром в рамках "нового національного плану боротьби з курінням".

"Можна сказати, що це не нікотин, але це рефлекс і жест, до якого звикає молодь. Так вони потрапляють до куріння", - додала вона.

Популярні серед підлітків

Міністр охорони здоров'я Франції Франсуа Браун вже неодноразово заявляв про необхідність заборонити одноразові електронні сигарети, оскільки вони "підштовхують молодь до куріння". Зокрема він називав "екологічною нісенітницею" те, що "одноразки" є придатними для багаторазового використання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 11 липня набули чинності норми закону № 1978, які передбачають заборону на продаж та штрафи за куріння електронних цигарок.

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