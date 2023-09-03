Во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты

Правительство Франции разрабатывает национальный план по борьбе с курением на фоне роста потребления табака. Планируется запретить одноразовые электронные сигареты.

Об этом заявила премьер-министр Элизабет Борн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

По словам Борн, одноразовые электронные сигареты могут быть запрещены в стране уже вскоре в рамках "нового национального плана борьбы с курением".

"Можно сказать, что это не никотин, но это рефлекс и жест, к которому привыкает молодежь. Так они попадают в курение", - добавила она.

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Министр здравоохранения Франции Франсуа Браун уже неоднократно заявлял о необходимости запретить одноразовые электронные сигареты, поскольку они "подталкивают молодежь к курению". В частности он называл "экологической чушью" то, что "одноразовые" являются пригодными для многократного использования.