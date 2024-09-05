У Франції обрали нового прем'єр-міністра: що про нього відомо

Президент Франції Еммануель Макрон попросив Барньє "сформувати об'єднаний уряд, який служитиме країні та французькому народу".

"Це призначення відбулося після безпрецедентного циклу консультацій, під час яких, відповідно до свого конституційного обов'язку, президент гарантував, що прем'єр-міністр і майбутній уряд відповідатимуть умовам, які дозволять їм бути максимально стабільними і дадуть їм можливість об'єднати якомога ширшу підтримку", - заявили в адміністрації президента.

Як відбувався пошук нового прем'єра

Фактично призначення Барньє відбулось через два місяці після оголошення результатів парламентських виборів й через 51 день після відставки колишнього очільника уряду Габріеля Атталя.

Під час дострокових парламентських виборів найбільшу кількість голосів здобули:

ліве об'єднання "Новий народний фронт";

ультраправа партія "Національне об'єднання".

Водночас жодна політсила не змогла здобути більшість, щоб отримати можливість самостійно сформувати уряд.

Як розповідають ЗМІ, пошук нового голови уряду активізувався 2 вересня. Тоді ж Макрон кожні кілька годин змінював власну думку щодо кандидатів. На той момент у медіа фігурували декілька прізвищ:

Бернара Казньова, колишнього глави уряду соціалістів;

Тьєррі Боде, голови Французької економічної, соціальної та екологічної ради.

Зокрема президент переговорив й з правоцентристом, багаторазовим членом уряду Ксав’є Бертраном.

Що відомо про Барньє

Так чи інакше, вибір зрештою пав на Барньє, який, своєю чергою, більш відомий у Брюсселі, ніж у Франції, попри те, що чотири рази обіймав посаду міністра, а також двічі був єврокомісаром.

Зокрема політик очолював переговори ЄС із Британією щодо її виходу з блоку у 2016-2021 роках.

Барньє має погляди на внутрішню політику, які найбільше сумісні з ультраправими. Наприклад, він закликав до мораторію на імміграцію й стверджував, що Франція повинна відновити свій "юридичний суверенітет" та не підлягати рішенням Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини.

Що передувало

Після виборів до Європейського парламенту, які проходили ще на початку червня поточного року, Макрон розпустив Національні збори Франції й оголосив дострокові парламентські вибори. Вже після 2-го туру виборів прем'єр Габріель Атталь повідомив, що піде у відставку.

В кінці липня президент заявив, що не призначатиме новий уряд країни раніше за "середину серпня".