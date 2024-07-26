У Франції з міркувань безпеки евакуювали "Євроаеропорт"

"З міркувань безпеки термінал довелося евакуювати, і наразі він закритий. Польоти тимчасово призупинені. Просимо пасажирів звертатися до своїх авіакомпаній для отримання інформації про свій рейс", - пише "Євроаеропорт".

Наразі причини евакуації не уточнюються.

Варто додати, що у Франції, тим часом, стався масштабний збій у роботі залізниці. Влада стверджує про ймовірність диверсії.

Олімпіада-2024

Сьогодні, 26 липня, у Франції розпочалась Олімпіада-2024. Церемонія відкриття змагань відбудеться у Парижі. Прапороносцями були обрані:

тенісистка Еліна Світоліна;

плавець Михайло Романчук.

Як писали ЗМІ, у липні Ізраїль попередив Францію про ризик терористичних актів проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор.

Детальніше про Олімпіаду та церемонію відкриття - у матеріалі РБК-Україна.