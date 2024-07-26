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У Франції з міркувань безпеки евакуювали "Євроаеропорт"

Фото: у Франції з міркувань безпеки евакуювали "Євроаеропорт" (twitter.com/euroairportcom)
Автор: Сергій Пишкін

"Аеропорт Ба́зеля - Мюлуза" (Євроаеропорт), який розташований у Франції, евакуювали. Польоти тимчасово призупинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт EuroAirport.

"З міркувань безпеки термінал довелося евакуювати, і наразі він закритий. Польоти тимчасово призупинені. Просимо пасажирів звертатися до своїх авіакомпаній для отримання інформації про свій рейс", - пише "Євроаеропорт". 

Наразі причини евакуації не уточнюються. 

Варто додати, що у Франції, тим часом, стався масштабний збій у роботі залізниці. Влада стверджує про ймовірність диверсії. 

Олімпіада-2024

Сьогодні, 26 липня, у Франції розпочалась Олімпіада-2024. Церемонія відкриття змагань відбудеться у Парижі. Прапороносцями були обрані: 

  • тенісистка Еліна Світоліна;
  • плавець Михайло Романчук.

Як писали ЗМІ, у липні Ізраїль попередив Францію про ризик терористичних актів проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор. 

Детальніше про Олімпіаду та церемонію відкриття - у матеріалі РБК-Україна.

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ФранціяОлімпіада 2024