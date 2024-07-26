У Франції з міркувань безпеки евакуювали "Євроаеропорт"

"Аеропорт Ба́зеля - Мюлуза" (Євроаеропорт), який розташований у Франції, евакуювали. Польоти тимчасово призупинені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт EuroAirport.
"З міркувань безпеки термінал довелося евакуювати, і наразі він закритий. Польоти тимчасово призупинені. Просимо пасажирів звертатися до своїх авіакомпаній для отримання інформації про свій рейс", - пише "Євроаеропорт".
Наразі причини евакуації не уточнюються.
Варто додати, що у Франції, тим часом, стався масштабний збій у роботі залізниці. Влада стверджує про ймовірність диверсії.
Сьогодні, 26 липня, у Франції розпочалась Олімпіада-2024. Церемонія відкриття змагань відбудеться у Парижі. Прапороносцями були обрані:
Як писали ЗМІ, у липні Ізраїль попередив Францію про ризик терористичних актів проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор.
Детальніше про Олімпіаду та церемонію відкриття - у матеріалі РБК-Україна.
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