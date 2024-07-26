Во Франции из соображений безопасности эвакуировали "Евроаэропорт"

"Аэропорт Базеля - Мюлуза" (Евроаэропорт), который расположен во Франции, эвакуировали. Полеты приостановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт EuroAirport.

"Из соображений безопасности терминал пришлось эвакуировать, и сейчас он закрыт. Полеты временно приостановлены. Просим пассажиров обращаться к своим авиакомпаниям для получения информации о своем рейсе", - пишет "Евроаэропорт".

На данный момент причины эвакуации не уточняются.

Стоит добавить, что во Франции тем временем произошел масштабный сбой в работе железной дороги. Власти утверждают о вероятности диверсии.

Олимпиада-2024

Сегодня, 26 июля, во Франции началась Олимпиада-2024. Церемония открытия соревнований состоится в Париже. Знаменосцами были избраны:

теннисистка Элина Свитолина;

пловец Михаил Романчук.

Как писали СМИ, в июле Израиль предупредил Францию о риске террористических актов против членов израильской делегации и израильских туристов во время Олимпийских игр.

Подробнее об Олимпиаде и церемонии открытия - в материале РБК-Украина.