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Во Франции из соображений безопасности эвакуировали "Евроаэропорт"

Пятница 26 июля 2024 13:49
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Во Франции из соображений безопасности эвакуировали "Евроаэропорт" Фото: во Франции из соображений безопасности эвакуировали "Евроаэропорт" (twitter.com/euroairportcom)
Автор: Сергей Пышкин

"Аэропорт Базеля - Мюлуза" (Евроаэропорт), который расположен во Франции, эвакуировали. Полеты приостановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт EuroAirport.

"Из соображений безопасности терминал пришлось эвакуировать, и сейчас он закрыт. Полеты временно приостановлены. Просим пассажиров обращаться к своим авиакомпаниям для получения информации о своем рейсе", - пишет "Евроаэропорт".

На данный момент причины эвакуации не уточняются.

Стоит добавить, что во Франции тем временем произошел масштабный сбой в работе железной дороги. Власти утверждают о вероятности диверсии.

Олимпиада-2024

Сегодня, 26 июля, во Франции началась Олимпиада-2024. Церемония открытия соревнований состоится в Париже. Знаменосцами были избраны:

  • теннисистка Элина Свитолина;
  • пловец Михаил Романчук.

Как писали СМИ, в июле Израиль предупредил Францию о риске террористических актов против членов израильской делегации и израильских туристов во время Олимпийских игр.

Подробнее об Олимпиаде и церемонии открытия - в материале РБК-Украина.

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Франция Олимпиада 2024
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