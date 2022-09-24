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У Франції депутати закликають розслідувати ймовірне фінансування партій Росією

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Субота 24 вересня 2022 16:56
У Франції депутати закликають розслідувати ймовірне фінансування партій Росією Фото: у Франції депутати закликають розслідувати ймовірне фінансування партій Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Члени Національної асамблеї Франції закликали президента нижньої палати парламенту країни створити слідчий комітет, який займеться розслідуванням ймовірного таємного фінансування Росії французьких партій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своєму листі до президента нижньої палати парламенту депутати заявили, що їх заклик, є наслідком недавнього розсекречення розвідкою США того факту, що Росія заплатила сотні мільйонів євро іноземним політичним партіям, аби впливати на вибори в їх країнах.

Депутати з партії президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед!" також відзначили, що партія проросійської депутатки Марін Ле Пен "Національне об'єднання" досі виплачує кредит, який їй був наданий російськими банками.

"Ці факти чітко вказують на бажання Росії впливати на французькі публічні дебати ... вони вимагають створення слідчого комітету, щоб встановити, чи отримували французькі політичні партії - і які саме - вигоду від російського фінансування", - написали депутати.

Згідно з розсекреченими даними американської розвідки, США очікують, що Росія все частіше намагатиметься таємно фінансувати зарубіжних політиків, аби підірвати міжнародні санкції, які були введені через війну на території України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що проросійська Марін Ле Пен нещодавно посіла друге місце на виборах президента Франції, поступившись Еммануелю Макрону у другому турі.

Також нещодавно Ле Пен заявила про те, що санкції ЄС проти Росії через повномасштабну війну в Україні нібито є "геополітичною помилкою".

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