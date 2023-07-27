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У Франції чотирьох людей звинуватили у передачі секретних технологій Китаю та РФ, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Франції чотирьох людей звинуватили у передачі секретних технологій Китаю та РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Франції чотирьох людей звинуватили у передачі секретних технологій Росії та Китаю. Це заборонено санкціями Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

За даними джерел видання, звинувачення висунули двом французам та двом китайцям. Серед них - два топ-менеджери високотехнологічної компанії Ommic, яка займається виробництвом напівпровідників. Вона розташована неподалік Парижа, там працює близько 100 осіб.

Як зазначають журналісти, ще 2018 року президентом компанії став 63-річний громадянин Китаю Руоадан Ц.

Джерело видання розповіло, що керуючий директор Omnic Марк Р. і китайський менеджер компанії підозрюються в передачі іноземній державі інформації про системи, документи або файли, що суперечать національним інтересам Франції.

У ЗМІ уточнюють, що Марк Р. звинувачується у свідомому обході правил для постачання чіпів та інформації про секретні технології до Китаю та Росії. Зокрема йдеться про ноу-хау, яке використовується для підвищення ефективності напівпровідників.

Іноземні технології у російській зброї

Нагадаємо, російські окупанти використовують для виробництва своєї зброї технології іноземних компаній.

Україна вже неодноразово знаходила іноземні деталі у російських ракетах та дронах. Наприклад, президент Володимир Зеленський зазначав, що в одній з ракет, якою окупанти вдарили по Кривому Рогу, знайшли технології країн Заходу.

Пізніше секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов уточнив, що іноземні деталі, які виявили у російських ракетах, швидше за все, були закуплені до початку повномасштабної війни.

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