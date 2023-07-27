RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Франции четырех человек обвинили в передаче секретных технологий Китаю и РФ, - СМИ

Иллюстративное фото: во Франции четырех человек обвинили в передаче секретных технологий Китаю и РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Франции четырем людям предъявили обвинения в передаче секретных технологий России и Китаю. Это запрещено санкциями Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

По данным источников издания, обвинения выдвинули двум французам и двум китайцам. Среди них - два топ-менеджера высокотехнологичной компании Ommic, которая занимается производством полупроводников. Она расположена недалеко от Парижа, там работает около 100 человек.

Как отмечают журналисты, еще в 2018 году президентом компании стал 63-летний гражданин Китая Руоадан Ц.

Источник издания рассказал, что управляющий директор Omnic Марк Р. и китайский менеджер компании подозреваются в передаче иностранной державе информации о системах, документах или файлах, противоречащих национальным интересам Франции.

В СМИ уточняют, что Марк Р. обвиняется в сознательном обходе правил для поставки чипов и информации о секретных технологиях в Китай и Россию. В частности, речь идет о ноу-хау, которое используется для повышения эффективности полупроводников.

Иностранные технологии в российском оружии

Напомним, российские оккупанты используют для производства своего оружия технологии иностранных компаний.

Украина уже неоднократно находила иностранные детали в российских ракетах и дронах. К примеру, президент Владимир Зеленский отмечал, что в одной из ракет, которой оккупанты ударили по Кривому Рогу, нашли технологии стран Запада.

Позже секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил, что иностранные детали, которые обнаружили в российских ракетах, скорее всего были закуплены до начала полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияКитайВойна России против Украины