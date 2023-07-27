Во Франции четырех человек обвинили в передаче секретных технологий Китаю и РФ, - СМИ

По данным источников издания, обвинения выдвинули двум французам и двум китайцам. Среди них - два топ-менеджера высокотехнологичной компании Ommic, которая занимается производством полупроводников. Она расположена недалеко от Парижа, там работает около 100 человек.

Как отмечают журналисты, еще в 2018 году президентом компании стал 63-летний гражданин Китая Руоадан Ц.

Источник издания рассказал, что управляющий директор Omnic Марк Р. и китайский менеджер компании подозреваются в передаче иностранной державе информации о системах, документах или файлах, противоречащих национальным интересам Франции.

В СМИ уточняют, что Марк Р. обвиняется в сознательном обходе правил для поставки чипов и информации о секретных технологиях в Китай и Россию. В частности, речь идет о ноу-хау, которое используется для повышения эффективности полупроводников.

Иностранные технологии в российском оружии

Напомним, российские оккупанты используют для производства своего оружия технологии иностранных компаний.

Украина уже неоднократно находила иностранные детали в российских ракетах и дронах. К примеру, президент Владимир Зеленский отмечал, что в одной из ракет, которой оккупанты ударили по Кривому Рогу, нашли технологии стран Запада.

Позже секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил, что иностранные детали, которые обнаружили в российских ракетах, скорее всего были закуплены до начала полномасштабной войны.