У Франції чоловік захопив у заручники персонал ресторану

У Франції чоловік взяв в заручники персонал в ресторані батька. Поліція оточила будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

"Озброєний ножем чоловік зачинився в ресторані свого батька", - повідомили правоохоронці.

За їх інформацією, підозрюваний страждає на наркотичну залежність.

У паризькій пожежній бригаді (BSPP), яка направила на місце три машини, повідомили, що чоловік "закріпився" там і наразі "затримує кількох співробітників".

За даними поліцейських джерел BFMTV, в заручниках перебуває щонайменше троє людей, але близько 13:00, коли почалося захоплення заручників, у ресторані не було ні "клієнтів, ні публіки".

До операції "через бажання фігуранта покінчити життя самогубством" залучено посередника. Особа злочинця поліції відома.

Правоохоронці оточили ресторан за кілька десятків метрів від кільцевої дороги Парижа. У штабі поліції підтвердили, що втручання відбувалося на вулиці Ернеста Ренана, яка була закрита для руху.