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У Франції чоловік захопив у заручники персонал ресторану

Франція, Субота 16 листопада 2024 16:49
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У Франції чоловік захопив у заручники персонал ресторану Фото: у Франції чоловік утримує заручників в ресторані батька (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Франції чоловік взяв в заручники персонал в ресторані батька. Поліція оточила будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Озброєний ножем чоловік зачинився в ресторані свого батька", - повідомили правоохоронці.

За їх інформацією, підозрюваний страждає на наркотичну залежність.

У паризькій пожежній бригаді (BSPP), яка направила на місце три машини, повідомили, що чоловік "закріпився" там і наразі "затримує кількох співробітників".

За даними поліцейських джерел BFMTV, в заручниках перебуває щонайменше троє людей, але близько 13:00, коли почалося захоплення заручників, у ресторані не було ні "клієнтів, ні публіки".

До операції "через бажання фігуранта покінчити життя самогубством" залучено посередника. Особа злочинця поліції відома.

Правоохоронці оточили ресторан за кілька десятків метрів від кільцевої дороги Парижа. У штабі поліції підтвердили, що втручання відбувалося на вулиці Ернеста Ренана, яка була закрита для руху.

Зауважимо, що події відбуваються у ресторані міста Іссі-Ле-Муліно, що розташований біля Парижа.

Нагадаємо, що минулого року озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу, аеропорт призупинив роботу.

Наступного дня після інциденту поліція повідомляла, що чоловік досі тримав в заручниках дитину і висунув вимоги поліції.

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