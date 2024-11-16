Во Франции мужчина захватил в заложники персонал ресторана
Во Франции мужчина взял в заложники персонал в ресторане отца. Полиция оцепила здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
"Вооруженный ножом мужчина закрылся в ресторане своего отца", - сообщили правоохранители.
По их информации, подозреваемый страдает наркотической зависимостью.
В парижской пожарной бригаде (BSPP), которая направила на место три машины, сообщили, что мужчина "закрепился" там и "задерживает нескольких сотрудников".
По данным полицейских источников BFMTV, в заложниках находится по меньшей мере три человека, но около 13:00, когда начался захват заложников, в ресторане не было ни "клиентов, ни публики".
К операции "по желанию фигуранта покончить жизнь самоубийством" привлечен посредник. Личность преступника полиции известна.
Правоохранители оцепили ресторан в нескольких десятках метров от кольцевой дороги Парижа. В штабе полиции подтвердили, что вмешательство происходило на улице Эрнеста Ренана, закрытой для движения.
Заметим, что события происходят в ресторане города Исси-Ле-Мулино, который расположен возле Парижа.
Напомним, что в прошлом году вооруженный мужчина протаранил на автомобиле терминал аэропорта немецкого города Гамбург. Он выехал на взлетно-посадочную полосу, аэропорт приостановил работу.
На следующий день после инцидента полиция сообщала, что мужчина до сих пор держал в заложниках ребенка и выдвинул требования полиции.
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