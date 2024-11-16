Во Франции мужчина захватил в заложники персонал ресторана

Во Франции мужчина взял в заложники персонал в ресторане отца. Полиция оцепила здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

"Вооруженный ножом мужчина закрылся в ресторане своего отца", - сообщили правоохранители.

По их информации, подозреваемый страдает наркотической зависимостью.

В парижской пожарной бригаде (BSPP), которая направила на место три машины, сообщили, что мужчина "закрепился" там и "задерживает нескольких сотрудников".

По данным полицейских источников BFMTV, в заложниках находится по меньшей мере три человека, но около 13:00, когда начался захват заложников, в ресторане не было ни "клиентов, ни публики".

К операции "по желанию фигуранта покончить жизнь самоубийством" привлечен посредник. Личность преступника полиции известна.

Правоохранители оцепили ресторан в нескольких десятках метров от кольцевой дороги Парижа. В штабе полиции подтвердили, что вмешательство происходило на улице Эрнеста Ренана, закрытой для движения.