У Франції чоловік з ножем напав на дітей у парку: є постраждалі

Чоловік з ножем напав на дітей на території парку у Франції. Четверо дітей отримали поранення, двоє у критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався у французькому місті Аннесі на південному сході країни. За попередньою інформацією, нападником виявився громадянин Сирії, який має законний статус біженця. Його вже затримали.

Поліція повідомила, що нападник поранив чотирьох дітей та дорослого. Двоє дітей зараз у критичному стані. За інформацією французьких ЗМІ, усім дітям близько трьох років.

На інцидент відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він назвав напад "актом абсолютного боягузтва". У французькому парламенті вшанували інцидент хвилиною мовчання.

Attaque au couteau à Annecy: l'agresseur a été interpellé en 4 minutes pic.twitter.com/NwZnbl7UXo — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2023

Нагадаємо, раніше у Польщі невідомий з ножем напав на трьох українок, одна з жінок загинула.

Також нещодавно у столиці Німеччини чоловік з ножем та гранатою напав на людей біля під'їзду житлового будинку.

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