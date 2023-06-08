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У Франції чоловік з ножем напав на дітей у парку: є постраждалі

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Аннесі, Четвер 08 червня 2023 13:59
У Франції чоловік з ножем напав на дітей у парку: є постраждалі Фото:у Франції чоловік напав з ножем на дітей у парку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловік з ножем напав на дітей на території парку у Франції. Четверо дітей отримали поранення, двоє у критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався у французькому місті Аннесі на південному сході країни. За попередньою інформацією, нападником виявився громадянин Сирії, який має законний статус біженця. Його вже затримали.

Поліція повідомила, що нападник поранив чотирьох дітей та дорослого. Двоє дітей зараз у критичному стані. За інформацією французьких ЗМІ, усім дітям близько трьох років.

На інцидент відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він назвав напад "актом абсолютного боягузтва". У французькому парламенті вшанували інцидент хвилиною мовчання.

Нагадаємо, раніше у Польщі невідомий з ножем напав на трьох українок, одна з жінок загинула.

Також нещодавно у столиці Німеччини чоловік з ножем та гранатою напав на людей біля під'їзду житлового будинку.

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