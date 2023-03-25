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З ножем та гранатою. У Берліні чоловік напав на людей

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Берлін, Субота 25 березня 2023 19:49
З ножем та гранатою. У Берліні чоловік напав на людей Фото: чоловік напав на людей в Берліні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, в Берліні чоловік підірвав гранату в під'їзді житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ap News.

Поліція повідомила, що нападник підірвав гранату в під'їзді житлового будинку в районі Рейнікендорф німецької столиці. В результаті вибуху дві жінки у віці 42 і 48 років та 61-річний чоловік отримали поранення.

Після цього підозрюваний нібито підбіг до двох жертв, та напав на них з ножем.

Усіх трьох постраждалих доставили до лікарні, проте чоловік отримав травми несумісні з життям.

Після скоєного нападник втік, однак згодом поліцейські затримали підозрюваного у сусідньому саду.

Поліція все ще з'ясовує можливі мотиви нападу та те, чи були знайомі підозрюваний і жертви. Наразі поліцейські не оприлюднили жодних подробиць щодо особи нападника чи жертв.

Німецьке інформаційне агентство повідомило, що ймовірний нападник є сербом, дві жінки також мають сербське громадянство, а поранений чоловік був родом з Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, сьогодні невідомий напав на члена парламенту Фінляндії.

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