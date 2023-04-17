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У Польщі чоловік з ножем напав на трьох українок: одна з них загинула

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Польща, Понеділок 17 квітня 2023 15:45
У Польщі чоловік з ножем напав на трьох українок: одна з них загинула Ілюстративне фото: у Польщі чоловік з ножем напав на трьох українок (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У польському місті Легниця в ніч на 16 квітня невідомий чоловік напав з ножем на трьох українок, внаслідок чого одна з них загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання LCA.

Встановлено, що чоловік, швидше за все, зайшов до будівлі з метою пограбування. Ймовірно, його виявила 37-річна жінка, яку він смертельно поранив ножем. У неї були поранення грудної клітки та шиї. Потім зловмисник поранил її 14-річну доньку, яку розбудив крик матері. Дівчинку доставили до лікарні також із кількома пораненнями грудної клітки. У цій будівлі була ще одна жінка, яка отримала поранення руки.

Усі троє постраждалих українки. Вони проживали в будинку ще з п'ятьма громадянами України.

У Польщі чоловік з ножем напав на трьох українок: одна з них загинула

Поліцейські знайшли нападника біля будинку в кущах. Під час обшуку у нього знайшли закривавлений ніж. Його затримали, ним виявився 36-річний житель Легниці.

Повідомляється, що чоловік у минулому був судимий за злочини проти власності. Його мають сьогодні доставити до Окружної прокуратури в Легниці, де йому буде пред'явлено звинувачення у вбивстві однієї людини, замаху на вбивство іншої та нанесенні тілесних ушкоджень третій жертві.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі перекинувся автобус з українцями, четверо людей постраждали.

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