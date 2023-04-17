У Польщі чоловік з ножем напав на трьох українок: одна з них загинула

У польському місті Легниця в ніч на 16 квітня невідомий чоловік напав з ножем на трьох українок, внаслідок чого одна з них загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання LCA .

Встановлено, що чоловік, швидше за все, зайшов до будівлі з метою пограбування. Ймовірно, його виявила 37-річна жінка, яку він смертельно поранив ножем. У неї були поранення грудної клітки та шиї. Потім зловмисник поранил її 14-річну доньку, яку розбудив крик матері. Дівчинку доставили до лікарні також із кількома пораненнями грудної клітки. У цій будівлі була ще одна жінка, яка отримала поранення руки.

Усі троє постраждалих українки. Вони проживали в будинку ще з п'ятьма громадянами України.

Поліцейські знайшли нападника біля будинку в кущах. Під час обшуку у нього знайшли закривавлений ніж. Його затримали, ним виявився 36-річний житель Легниці.