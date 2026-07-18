У Франції через спеку загинуло майже 3000 людей за тиждень

Скільки людей загинуло

У період з 22 по 28 червня в регіоні Іль-де-Франс зафіксували значне зростання смертності на тлі хвилі спеки. За оновленими даними, різниця між очікуваною та фактичною кількістю смертей становила 122%, або 1565 додаткових випадків.

Загалом смертність у регіоні перевищила звичайний рівень майже удвічі - близько 3000 смертей.

Хто найбільше постраждав

"Йшлося переважно про людей старших 65 років - 82,4% усіх смертей", - уточнили в агентстві, додавши, що навіть ці нові оцінки можуть бути заниженими порівняно з реальністю.

Чому попередні дані були неповними

На початку липня агентство вже публікувало перші оцінки надлишкової смертності - тоді йшлося про понад 2000 смертей по всій Франції (приблизно 30% зростання на національному рівні, і понад 62% - в Іль-де-Франс).

Однак ці цифри базувались лише на електронних свідоцтвах про смерть і порівнювались із попереднім тижнем, який уже характеризувався сильною спекою.

Нові оцінки, опубліковані в п'ятницю, є повнішими - вони враховують і паперові свідоцтва про смерть, а порівняння тепер ведеться саме з нормальним рівнем смертності, а не з попереднім аномальним тижнем.

Що було далі

Наступного тижня настало коротке затишшя перед новою хвилею спеки, яка зараз добігає кінця. Втім, повернення до норми так і не відбулось - надлишкова смертність у ці дні все ще становила понад 200 смертей в Іль-де-Франс.

За даними агентства, смерті, пов'язані зі спекою, не обмежуються лише безпосередніми ефектами перегріву - зневодненням, гіпертермією - деякі наслідки проявляються лише через кілька днів.