Во Франции из-за жары погибли почти 3000 человек в неделю

Из-за рекордной жары в конце июня смертность в регионе Иль-де-Франс выросла более чем вдвое по сравнению с нормой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
В период с 22 по 28 июня в регионе Иль-де-Франс зафиксирован значительный рост смертности на фоне волны жары. По обновленным данным, разница между ожидаемым и фактическим количеством смертей составляла 122%, или 1565 дополнительных случаев.
В общей сложности смертность в регионе превысила обычный уровень почти вдвое - около 3000 смертей.
"Речь шла преимущественно о людях старше 65 лет - 82,4% всех смертей", - уточнили в агентстве, добавив, что даже эти новые оценки могут быть занижены по сравнению с реальностью.
В начале июля агентство уже публиковало первые оценки избыточной смертности - тогда речь шла о более чем 2000 смертях по всей Франции (примерно 30% роста на национальном уровне, и более 62% - в Иль-де-Франс).
Однако эти цифры базировались только на электронных свидетельствах о смерти и сравнивались с предыдущей неделей, которая уже характеризовалась сильной жарой.
Новые оценки, опубликованные в пятницу, полнее - они учитывают и бумажные свидетельства о смерти, а сравнение теперь ведется именно с нормальным уровнем смертности, а не с предыдущей аномальной неделей.
На следующей неделе наступило короткое затишье перед новой волной жары, которая сейчас подходит к концу. Впрочем, возвращение к норме так и не произошло - избыточная смертность в эти дни все еще составляла более 200 смертей в Иль-де-Франсе.
По данным агентства, смерти, связанные с жарой, не ограничиваются лишь непосредственными эффектами перегрева – обезвоживанием, гипертермией – некоторые последствия проявляются лишь через несколько дней.
Напомним, эта волна жары унесла жизни не только во Франции. По официальным данным, в Европе из-за аномальной жары погибли около 10 тысяч человек, а чрезмерная смертность в Бельгии стала самой высокой за всю историю наблюдений.
Ранее сообщалось, что июнь стал самым теплым в Западной Европе за всю историю наблюдений - экстремальная жара побила температурные рекорды.
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