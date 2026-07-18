Во Франции из-за жары погибли почти 3000 человек в неделю

Сколько человек погибло

В период с 22 по 28 июня в регионе Иль-де-Франс зафиксирован значительный рост смертности на фоне волны жары. По обновленным данным, разница между ожидаемым и фактическим количеством смертей составляла 122%, или 1565 дополнительных случаев.

В общей сложности смертность в регионе превысила обычный уровень почти вдвое - около 3000 смертей.

Кто больше всего пострадал

"Речь шла преимущественно о людях старше 65 лет - 82,4% всех смертей", - уточнили в агентстве, добавив, что даже эти новые оценки могут быть занижены по сравнению с реальностью.

Почему предварительные данные были неполными

В начале июля агентство уже публиковало первые оценки избыточной смертности - тогда речь шла о более чем 2000 смертях по всей Франции (примерно 30% роста на национальном уровне, и более 62% - в Иль-де-Франс).

Однако эти цифры базировались только на электронных свидетельствах о смерти и сравнивались с предыдущей неделей, которая уже характеризовалась сильной жарой.

Новые оценки, опубликованные в пятницу, полнее - они учитывают и бумажные свидетельства о смерти, а сравнение теперь ведется именно с нормальным уровнем смертности, а не с предыдущей аномальной неделей.

Что было дальше

На следующей неделе наступило короткое затишье перед новой волной жары, которая сейчас подходит к концу. Впрочем, возвращение к норме так и не произошло - избыточная смертность в эти дни все еще составляла более 200 смертей в Иль-де-Франсе.

По данным агентства, смерти, связанные с жарой, не ограничиваются лишь непосредственными эффектами перегрева – обезвоживанием, гипертермией – некоторые последствия проявляются лишь через несколько дней.