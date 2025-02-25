У Франції біженцям почали вручати повідомлення про виселення: деталі

Українські біженці на заході Франції почали отримувати повідомлення про те, що їм доведеться виселитись, оскільки програма MLI, яка передбачає часткове покриття орендної плати, закінчується у кінці червня.

Що відомо про виселення

"Після оголошення Департаменту управління зайнятості, праці та солідарності (DDETS) про те, що схема MLI для переміщених українців має завершитися 30 червня 2025 року, ми хотіли б повідомити вам, що асоціація Une Famille Un Toit 44 (Асоціація для підтримки біженців в регіоні Атлантична Луара) повинна передбачити це закриття", - йдеться у повідомленні.

Біженцям пропонують наступні варіанти:

якщо людина працевлаштована, то Un Famille Un Toit може подати заявку на соціальне житло, зарезервоване для переміщених українців, які потім зможуть скористатися зміною орендної плати;

якщо людина хоче залишитися у Франції назавжди і подає заяву на отримання статусу біженця, це надасть доступ до звичайних пільг (RSA, суборенда);

в інших випадках DDETS пропонує місце в пункті тимчасового розміщення для переміщених українців, оскільки місця в IML незабаром будуть закриті.

Також Асоціація Une Famille Un Toit 44 повідомляє, що має кілька вільних місць для біженців. При цьому проживання з домашніми тваринами там не допускається.

"Ми просимо зв'язатися з вашим соціальним працівником, який буде радий розглянути з вами різні варіанти", - йдеться у повідомленні.

Повідомлення про необхідність виселення (фото надано біженцями)

Зазначимо, що у Франції Асоціації виступають посередниками між орендарями та орендодавцями, перед заселенням люди укладають договір та зобов'язуються дотримуватись установлених правил. Зі своєї сторони Асоціації стежать за їх виконанням. Окрім цього, біженці можуть отримувати часткову компенсацію орендної плати, сума залежить від того, чи це муніципальне житло, чи приватне.

Додамо, що у Франції перебуває понад 58,5 тисячі українських біженців, станом на кінець 2024 року. Разом із тим, статистика показує, що у грудні наші громадяни почали виїжджати з цієї країни, загальна кількість біженців протягом місяця там зменшилась на 1% - виїхали 595 українців.