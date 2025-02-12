Українські біженці почали виїжджати з трьох країн Європи: звідки найбільше

Загальна кількість українських біженців у Європі протягом грудня 2024 року зросла на 25 590 осіб (0,6%) і становить 4 260 80 мільйона. При цьому із трьох країн ЄС наші громадяни почали виїжджати.

Де зменшилась кількість українських біженців

Протягом грудня 2024 року кількість українських біженців у Європі переважно зростала, їх чисельність зменшилась лише у трьох країнах. З Данії виїхало 1 995 осіб, які перебували під тимчасовим захистом, що дорівнює 5,1% загальної кількості. Також 1 310 наших громадян покинули Італію, це 0,8% кількості біженців та 595 виїхали з Франції, це 1%.

Попри це, зростання кількості українських біженців відбулося у Німеччині. В останній місяць року туди переїхало 8 830 осіб (+0,8%). Друге місце у рейтингу посіла Польща із показником +3 705 нових біженців (+0,4%), а третє - Чехії, туди переїхало 3 435 наших громадян (+0,9%), які потребують тимчасового захисту.

Додамо, що найбільшу кількість біженців з України прийняла Німеччина - 1 161 450 осіб, це 27,3% від загальної кількості ЄС, Польща - 991 630 (23,3%) та Чехія - 388 625 (9,1%).

А от найменше українських біженців у Ліхтенштейні - 700 осіб та Мальті - 2 220 осіб.

Поширення українських біженців, станом на грудень 2024 року (фото: ec.europa.eu)

Де найбільше українців у співвідношенні з місцевим населенням

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, є у Чехії - 35,7, Польщі - 27,1 та Естонії - 25,8. А відповідний показник на рівні ЄС становить 9,5 на тисячу осіб.

Станом на кінець грудня 2024 року громадяни України становили понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили майже половину (44,8%) біженців. Діти становили майже третину (31,9%), а дорослі чоловіки - менше чверті (23,2%).

Нагадаємо, що Європейська Рада торік ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.