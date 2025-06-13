У Франції автобус з українськими дітьми потрапив в аварію: є загиблі та поранені

Сьогодні, 13 червня, сталась аварія біля французького міста Ле-Ман на трасі Ренн-Ле-Ман.

"Сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією. На місце аварії виїхали представники Посольства та особисто посол України", - повідомили в МЗС.

Фото: автобус з українськими дітьми потрапив в ДТП у Франції (x.com/icimaine)

За даними міністерства, попередньо, даний автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей.

На даний час відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, ще щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані.

"Постраждалих госпіталізовано. Рух автомагістраллю А81 призупинено, на місці події працюють служби екстреного реагування", - додали в міністерстві.

Водночас, як повідомляє французьке ЗМІ, на місце події прибуло близько 87 пожежників та 49 пожежних машин.

На цей час жодної додаткової інформації про обставини аварії, кількість залучених транспортних засобів чи особи постраждалих немає.

Відомо, що глава МЗС України Андрій Сибіга доручив Департаменту консульської служби МЗС та Посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.