Во Франции автобус с украинскими детьми попал в аварию: есть погибшие и раненые

Во Франции произошло масштабное ДТП с участием украинского автобуса. Погибли по меньшей мере четверо, среди пострадавших есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД и Le Monde.
Сегодня, 13 июня, произошла авария возле французского города Ле-Ман на трассе Ренн-Ле-Ман.
"Произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. На место аварии выехали представители Посольства и лично посол Украины", - сообщили в МИД.
Фото: автобус с украинскими детьми попал в ДТП во Франции (x.com/icimaine)
По данным министерства, предварительно, данный автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей.
В настоящее время известно, что в результате аварии погибли 4 человека, еще по меньшей мере 30 человек получили травмы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.
"Пострадавшие госпитализированы, движение по автомагистрали А81 приостановлено, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования", - добавили в министерстве.
В то же время, как сообщает французское СМИ, на место происшествия прибыло около 87 пожарных и 49 пожарных машин.
В настоящее время никакой дополнительной информации об обстоятельствах аварии, количестве привлеченных транспортных средств или лицах пострадавших нет.
Известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и Посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины.
Напомним, что в прошлом месяце в Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". В результате погибли три человека.
До того ДТП произошло на Полтавщине. В результате аварии погибли полицейский и военный с ТЦК.
Сообщается, что мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей.
Кроме того, мы сообщали, что еще в начале января в Голосеевском районе Киева произошло ДТП. Тогда в результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.
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