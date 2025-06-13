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Во Франции автобус с украинскими детьми попал в аварию: есть погибшие и раненые

Фото: во Франции автобус с украинцами попал в аврию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во Франции произошло масштабное ДТП с участием украинского автобуса. Погибли по меньшей мере четверо, среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД и Le Monde.

Сегодня, 13 июня, произошла авария возле французского города Ле-Ман на трассе Ренн-Ле-Ман.

"Произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. На место аварии выехали представители Посольства и лично посол Украины", - сообщили в МИД.

Фото: автобус с украинскими детьми попал в ДТП во Франции (x.com/icimaine)

По данным министерства, предварительно, данный автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей.

В настоящее время известно, что в результате аварии погибли 4 человека, еще по меньшей мере 30 человек получили травмы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

"Пострадавшие госпитализированы, движение по автомагистрали А81 приостановлено, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования", - добавили в министерстве.

В то же время, как сообщает французское СМИ, на место происшествия прибыло около 87 пожарных и 49 пожарных машин.

В настоящее время никакой дополнительной информации об обстоятельствах аварии, количестве привлеченных транспортных средств или лицах пострадавших нет.

Известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и Посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины.

ДТП в Украине

Напомним, что в прошлом месяце в Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". В результате погибли три человека.

До того ДТП произошло на Полтавщине. В результате аварии погибли полицейский и военный с ТЦК.

Сообщается, что мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Кроме того, мы сообщали, что еще в начале января в Голосеевском районе Киева произошло ДТП. Тогда в результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

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