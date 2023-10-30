У Франції арештували російського олігарха Кузьмічова

За даними видання, Кізьмічов був арештований в рамках розслідування кримінальної справи про відмивання грошей. У його будинках, у тому числі паризькій квартирі та на віллі в Сен-Тропі, було проведено обшуки.

м належало 21% та 16% у капіталі банку.

Альфа-Банк

Найбільший приватний банк у Росії посідає четверте місце за розміром активів. За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн. Кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк посідає третє місце з часткою понад 5%.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, Кузьмичов, один із засновників інвестиційної компанії "Альфа-Груп", до вторгнення Росії в Україну мав статки в 5,4 мільярда доларів.

Вводячи санкції проти Кузьмичова, ЄС заявив, що має добре налагоджені зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, стверджуючи, що він був пов'язаний зі старшою дочкою російського президента через благодійний проект, створений "Альфа-Банком".

Нагадаємо, що раніше російський мільярдер вже подавав до суду на французьку митницю за арешт розкішних яхт.

25 лютого, Європейський союз запровадив санкції проти трьох приватних банків Росії. До списку потрапив "Альфа-Банк".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.