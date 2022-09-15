Российский миллиардер подал в суд на французскую таможню за арест роскошных яхт

Фото: Российский миллиардер подал в суд на французскую таможню за арест яхт (yachtcharterfleet.com)

Российский миллиардер подал в суд на таможню Франции за арест его двух роскошных яхт. Олигарх убежден, что Париж не имел права их арестовывать, несмотря на то, что он находится в санкционном списке ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.