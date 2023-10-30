Во Франции арестовали российского олигарха Кузьмичева

По данным издания, Кизмичев был арестован в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег. В его домах, в том числе парижской квартире и на вилле в Сен-Тропе, были проведены обыски.

принадлежало 21% и 16% в капитале банка.

Альфа-Банк

Крупнейший частный банк в России занимает четвертое место по размеру активов. По итогам 2021 года количество частных клиентов возросло до 22 млн. Количество корпоративных клиентов превысило 1 млн. В розничном сегменте банк занимает третье место с долей свыше 5%.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Кузьмичев, один из основателей инвестиционной компании "Альфа-Групп", до вторжения России в Украину имел состояние в 5,4 миллиарда долларов.

Вводя санкции против Кузьмичева, ЕС заявил, что имеет хорошо налаженные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, утверждая, что он был связан со старшей дочерью российского президента из-за благотворительного проекта, созданного "Альфа-Банком".

Напомним, что ранее российский миллиардер уже подавал в суд на французскую таможню за арест роскошных яхт.

25 февраля Европейский союз ввел санкции против трех частных банков России. В список попал Альфа-Банк.

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