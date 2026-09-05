Албанія не пустила до свого порту танкер "тіньового флоту" РФ

29 серпня 2026 року Албанія не дозволила нафтовому танкеру HANUMAN (IMO 9295048) зайти до порту Дуррес. Причиною стало те, що українська розвідка раніше віднесла судно до російського "тіньового флоту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР МОУ.

Варто зазначити, що вказаний танкер уже тривалий час перебуває в полі зору воєнної української розвідки.

Ще в січні його внесли до бази даних порталу War&Sanctions як активного учасника російського "тіньового флоту".

"Рішення Албанії не допустити HANUMAN до свого порту - важливе свідчення міжнародної санкційної солідарності", - наголосили в ГУР.

Такі судна використовують ризиковані та непрозорі практики судноплавства, що дозволяють Росії обходити міжнародні санкції та спрямовувати доходи від експорту нафти на фінансування війни проти України.

За даними української розвідки, масштаби роботи HANUMAN є значними. Від початку 2025 року танкер експортував щонайменше 452 тисячі тонн російського палива. Судно здійснювало рейси з Новоросійська до Туреччини, Сенегалу та ОАЕ, а також до району перевантаження поблизу італійської Аугусти.

Логістичний супровід цих рейсів забезпечувала російська компанія ООО "Альтопрае Марин" із Новоросійська. За даними ГУР, вона заснована та управляється одним із топменеджерів, пов'язаних із підсанкційним російським олігархом Геннадієм Тімченком, якого називають близьким соратником Володимира Путіна.

"АЛьтопрае Марин" також фігурує в обслуговуванні інших танкерів російського тіньового флоту, зокрема EVENTIN (IMO 9308065) та CORDELIA MOON (нинішня назва - WALRUS, IMO 9297888). Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та були пов'язані з інцидентами, що створювали загрозу для екологічної безпеки.

Крім того, російська компанія, за даними української розвідки, залучена до операцій суден, що належать ООО "Роузвуд Шиппинг" Оксани Марченко - дружини Віктора Медведчука.