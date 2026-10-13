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Франция остановила танкер "теневого флота" РФ в Индийском океане (видео)

10:03 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Франция остановила танкер "теневого флота" РФ в Индийском океане (видео) Фото: Франция перехватила судно в Индийском океане (Getty Images)
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Военно-морские силы Франции остановили в Индийском океане танкер российского теневого флота. В Париже предполагается, что судно ходило под фальшивым флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона в Facebook.

Танкер DF Peak был задержан утром в понедельник, 12 октября. Это произошло на расстоянии более 450 морских миль к югу от острова Реюньон.

Кроме того, судно подозревают в причастности к незаконной перевозке горючего. Макрон подчеркнул, что Франция решительно настроена сражаться с теневым флотом в любой точке мира.

"Эта операция, проведенная в соответствии с международным морским правом, свидетельствует о нашей решимости обеспечивать соблюдение закона и бороться против любых видов незаконной торговли, где бы они ни происходили", - написал Макрон.

Что известно о танкере DF Peak

По данным портала War&Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины, DF Peak связан с российской компанией "Совкомфлот", на которую наложены санкции. Судно перевозит сырую нефть.

Танкер также попал под санкции США, Канады, ЕС, Украины, Швейцарии, Японии и Великобритании.

Напомним, в конце августа Албания не пустила в порт Дуррес нефтяной танкер HANUMAN.

Украинская разведка еще в январе внесла это судно в свою базу активных участников российского теневого флота.

Как сообщало РБК-Украина, в начале октября в МИД Британии заявили, что Россия создает новый теневой флот для обхода санкций.

Кроме того, Британия ввела санкции против еще восьми судов, среди которых два новых танкера для перевозки сжиженного газа.

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