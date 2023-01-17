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Франція зняла з TotalEnergies звинувачення у співучасті у воєнних злочинах в Україні

Фото: Франція зняла з TotalEnergies звинувачення у співучасті у війні проти України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прокуратура Франції з боротьби з тероризмом закрила справу за двома позовами проти енергетичного гіганта Total. Компанію звинувачували у співучасті у воєнних злочинах проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Прокуратура заявила, що відправила позови до архіву після "вичерпного юридичного та фактичного розслідування всіх звинувачень, поданих заявниками, а також з власної ініціативи".

Позови подали неурядова коаліція Darwin Climax Coalition, що базується у Франції, та українська правозахисна організація Razom We Stand.

Юристи двох асоціацій заявили, що планують оскаржити це рішення і звинуватили прокурорів у тому, що вони піддалися політичному тиску.

"Ніхто не сумнівається у політичному бажанні у нинішній економічній та політичній ситуації пристосуватися до Total", - заявив юрист Вільям Бурдон.

Раніше газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies брала участь у постачаннях газового конденсату для виробництва реактивного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками в Україні через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне спробував виправдати роботу компанії на території Росії.

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