Франция сняла с TotalEnergies обвинения в соучастии в военных преступлениях в Украине

Прокуратура заявила, что отправила иски в архив после "исчерпывающего юридического и фактического расследования всех обвинений, представленных заявителями, а также по собственной инициативе".

Иски подали базирующаяся во Франции неправительственная коалиция Darwin Climax Coalition и украинская правозащитная организация Razom We Stand.

Юристы двух ассоциаций заявили, что планируют оспорить это решение, и обвинили прокуроров в том, что они поддались политическому давлению.

"Никто не сомневается в политическом желании в нынешней экономической и политической ситуации приспособиться к Total", - заявил юрист Уильям Бурдон.

Ранее газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в Украине, через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".

Генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне попытался оправдать работу компании на территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.