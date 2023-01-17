ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція зняла з TotalEnergies звинувачення у співучасті у воєнних злочинах в Україні

Новость на русском →
Париж, Вівторок 17 січня 2023 04:23
Франція зняла з TotalEnergies звинувачення у співучасті у воєнних злочинах в Україні Фото: Франція зняла з TotalEnergies звинувачення у співучасті у війні проти України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прокуратура Франції з боротьби з тероризмом закрила справу за двома позовами проти енергетичного гіганта Total. Компанію звинувачували у співучасті у воєнних злочинах проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Прокуратура заявила, що відправила позови до архіву після "вичерпного юридичного та фактичного розслідування всіх звинувачень, поданих заявниками, а також з власної ініціативи".

Позови подали неурядова коаліція Darwin Climax Coalition, що базується у Франції, та українська правозахисна організація Razom We Stand.

Юристи двох асоціацій заявили, що планують оскаржити це рішення і звинуватили прокурорів у тому, що вони піддалися політичному тиску.

"Ніхто не сумнівається у політичному бажанні у нинішній економічній та політичній ситуації пристосуватися до Total", - заявив юрист Вільям Бурдон.

Раніше газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies брала участь у постачаннях газового конденсату для виробництва реактивного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками в Україні через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне спробував виправдати роботу компанії на території Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Total
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години