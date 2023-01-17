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Франция сняла с TotalEnergies обвинения в соучастии в военных преступлениях в Украине

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Париж, Вторник 17 января 2023 04:23
Франция сняла с TotalEnergies обвинения в соучастии в военных преступлениях в Украине Фото: Франция сняла с TotalEnergies обвинения в соучастии в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прокуратура Франции по борьбе с терроризмом закрыла дело по двум искам против энергетического гиганта Total. Компанию обвиняли в соучастии в военных преступлениях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Прокуратура заявила, что отправила иски в архив после "исчерпывающего юридического и фактического расследования всех обвинений, представленных заявителями, а также по собственной инициативе".

Иски подали базирующаяся во Франции неправительственная коалиция Darwin Climax Coalition и украинская правозащитная организация Razom We Stand.

Юристы двух ассоциаций заявили, что планируют оспорить это решение, и обвинили прокуроров в том, что они поддались политическому давлению.

"Никто не сомневается в политическом желании в нынешней экономической и политической ситуации приспособиться к Total", - заявил юрист Уильям Бурдон.

Ранее газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в Украине, через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".

Генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне попытался оправдать работу компании на территории России.

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