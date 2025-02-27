Франція з жовтня обговорює з Україною видобуток корисних копалин для ВПК, - Лекорню

За словами Лекорню, Франція працює над питанням корисних копалин ще з минулого року, коли президент Володимир Зеленський, під час візиту до Парижу, "включив питання сировини до свого плану перемоги". Він уточнив, що український лідер зробив низку пропозицій не лише Сполученим Штатам Америки (США), але й Франції.

"Зеленський і його команда бачили, що це питання сировини може бути одним з елементів переговорів з нами, щоб створити витривалість. Тож президент Трамп (Дональд Трамп, голова Білого дому, - ред.) не вигадав це повністю, тому що це зробили самі українці", - зауважив міністр.

Лекорню додав, що корисні копалини використовуватимуться для виробництва військових матеріалів. Оборонна промисловість Франції потребує низку сировинних матеріалів, які будуть ключовими в питанні виготовлення французьких систем озброєнь протягом "наступних 30 або 40 років".

"Хочемо ми цього чи ні, але економічні питання завжди переплітаються з питаннями військово-стратегічними чи безпековими. У будь-якому випадку, це особливо стосується енергетики", - відзначив Лекорню.