Франция с октября обсуждает с Украиной добычу полезных ископаемых для ВПК, - Лекорню

По словам Лекорню, Франция работает над вопросом полезных ископаемых еще с прошлого года, когда президент Владимир Зеленский, во время визита в Париж, "включил вопрос сырья в свой план победы". Он уточнил, что украинский лидер сделал ряд предложений не только Соединенным Штатам Америки (США), но и Франции.

"Зеленский и его команда видели, что этот вопрос сырья может быть одним из элементов переговоров с нами, чтобы создать выносливость. Поэтому президент Трамп (Дональд Трамп, глава Белого дома, - ред.) не придумал это полностью, потому что это сделали сами украинцы", - отметил министр.

Лекорню добавил, что полезные ископаемые будут использоваться для производства военных материалов. Оборонная промышленность Франции нуждается в ряде сырьевых материалов, которые будут ключевыми в вопросе изготовления французских систем вооружений в течение "следующих 30 или 40 лет".

"Хотим мы этого или нет, но экономические вопросы всегда переплетаются с вопросами военно-стратегическими или безопасности. В любом случае, это особенно касается энергетики", - отметил Лекорню.