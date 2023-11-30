Франція збільшить поставку боєприпасів Україні у 2024 році

Під час зустрічі української та французької делегацій у Києві, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна вже отримала кошти на додаткову закупівлю САУ "Цезар". Зокрема він подякував Франції за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем та наголосив на важливості збільшити кількість гармат.

Зокрема сторони розглянули можливість посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між Україною та Францією.

"Франція докладає всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів", - заявив Жан-Франсуа Док.

Допомога Україні від Франції

Франція є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом війни Париж надає нам не лише гуманітарну, але й військову допомогу.

Нещодавно представниця Міністерства закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр заявила про те, що Париж близький до погодження та укладання з Україною двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки для нашої держави.

Під час свого візиту до Києва в кінці вересня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь. Цього місяця міністр оголосив, що Париж виділить ще 200 млн євро у фонд підтримки нашої країни.